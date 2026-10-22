"Hay mucho más...": Sebastián Jiménez explica las infracciones que está cometiendo vecino con jauría de perros

22 oct. 2026 - 17:10 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el veterinario Sebastián Jiménez entregó su opinión respecto al caso que presentó Maritza al programa.

Y es que la mujer denunció que su vecino Carlos adoptó un sinfín de perros que se terminaron convirtiendo en una jauría que ataca tanto a personas como a otros animales, robando la paz que existía en el barrio.

"Primera cosa, no se puede, nadie puede andar con un perro del cual es tutor suelto en la calle; por lo tanto, ahí está la primera infracción a la ley de tenencia responsable de animales", comentó.

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Sebastián Jiménez explica la situación de Maritza y sus vecinos

En esa línea, agregó que "el segundo problema, que esos perros que están debajo de la reja podrían perfectamente, si es un perro chico, morderlo y sacarlo. Hay un problema serio también de salud; aquí hay un tema sanitario por medio, porque se acumulan las fecas, hay roedores que salen por la reja donde están los perros. Hay mucho más allá".

"A todas luces, al parecer, según lo que yo he investigado, hay un síndrome de Diógenes asociado a un síndrome de Noé, que es lo mismo que el Diógenes, pero aquí el síndrome es acumulación de animales. Por lo tanto, hay que abordarlo de 2 partes: desde una parte humana con él y, segundo, desde una parte del cumplimiento de la ley de tenencia responsable", expresó Jiménez.

Enseguida, aclaró que se debe proteger a los vecinos y a las mascotas. "Porque no es solamente tener a los perros en esas condiciones, sino todo lo que se adiciona a esto y todo lo demás que puede ocurrir y todo el peligro que significa esto para los vecinos de la comuna", cerró.

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