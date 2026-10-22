"Hay mucho más...": Sebastián Jiménez explica las infracciones que está cometiendo vecino con jauría de perros
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el veterinario Sebastián Jiménez entregó su opinión respecto al caso que presentó Maritza al programa.
Y es que la mujer denunció que su vecino Carlos adoptó un sinfín de perros que se terminaron convirtiendo en una jauría que ataca tanto a personas como a otros animales, robando la paz que existía en el barrio.
"Primera cosa, no se puede, nadie puede andar con un perro del cual es tutor suelto en la calle; por lo tanto, ahí está la primera infracción a la ley de tenencia responsable de animales", comentó.
Sebastián Jiménez explica la situación de Maritza y sus vecinos
En esa línea, agregó que "el segundo problema, que esos perros que están debajo de la reja podrían perfectamente, si es un perro chico, morderlo y sacarlo. Hay un problema serio también de salud; aquí hay un tema sanitario por medio, porque se acumulan las fecas, hay roedores que salen por la reja donde están los perros. Hay mucho más allá".Ir a la siguiente nota
"A todas luces, al parecer, según lo que yo he investigado, hay un síndrome de Diógenes asociado a un síndrome de Noé, que es lo mismo que el Diógenes, pero aquí el síndrome es acumulación de animales. Por lo tanto, hay que abordarlo de 2 partes: desde una parte humana con él y, segundo, desde una parte del cumplimiento de la ley de tenencia responsable", expresó Jiménez.
Enseguida, aclaró que se debe proteger a los vecinos y a las mascotas. "Porque no es solamente tener a los perros en esas condiciones, sino todo lo que se adiciona a esto y todo lo demás que puede ocurrir y todo el peligro que significa esto para los vecinos de la comuna", cerró.
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