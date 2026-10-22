Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 93: Una jauría de perros aterra a un vecindario
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Maritza llegó para contar la historia de su barrio y su vecino Carlos, quien adoptó tantos perros que terminó desatando una jauría.
Precisamente, la mujer explicó que todo comenzó a ocurrir cuando Carlos perdió a casi toda su familia, lo que desató un síndrome de Noé en él, por la acumulación de animales, en este caso perros.
Esto causó un gran problema en el barrio, quienes han visto cómo sus perros, gatos y hasta humanos se han visto atacados por la jauría.
Vecinos preocupados por jauría
Por su parte, el veterinario Sebastián Jiménez aclaró que se estaban realizando varias infracciones a la ley de tenencia responsable, lo que da pie al inicio de un procedimiento contra el hombre.
A raíz de esto, Carmen Gloria Arroyo aclaró que la denuncia mueve todos los hilos para sacar adelante esta situación, rescatar a esas mascotas e intervenir en todo lo que sea posible.
Leer más de
Más Capítulos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 92: Carolina desea arreglar su casa tras las fuertes lluvias
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 91: Preocupación por temporal en Santiago
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 90: Delfina era bígama y nunca le dijo a nadie de su familia
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 89: Una madre teme que su casa vaya a remate
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 88: Una madre sufrió el rebalse de aguas servidas en su casa
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 87: ¿Quién se hace responsable de un acccidente en la vía pública?