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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 93: Una jauría de perros aterra a un vecindario

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Maritza llegó para contar la historia de su barrio y su vecino Carlos, quien adoptó tantos perros que terminó desatando una jauría. 

Precisamente, la mujer explicó que todo comenzó a ocurrir cuando Carlos perdió a casi toda su familia, lo que desató un síndrome de Noé en él, por la acumulación de animales, en este caso perros. 

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Esto causó un gran problema en el barrio, quienes han visto cómo sus perros, gatos y hasta humanos se han visto atacados por la jauría. 

Carmen Gloria: Fuerte y Claro
Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Vecinos preocupados por jauría

Por su parte, el veterinario Sebastián Jiménez aclaró que se estaban realizando varias infracciones a la ley de tenencia responsable, lo que da pie al inicio de un procedimiento contra el hombre.

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A raíz de esto, Carmen Gloria Arroyo aclaró que la denuncia mueve todos los hilos para sacar adelante esta situación, rescatar a esas mascotas e intervenir en todo lo que sea posible. 

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