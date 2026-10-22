Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 93: Una jauría de perros aterra a un vecindario

22 oct. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Maritza llegó para contar la historia de su barrio y su vecino Carlos, quien adoptó tantos perros que terminó desatando una jauría.

Precisamente, la mujer explicó que todo comenzó a ocurrir cuando Carlos perdió a casi toda su familia, lo que desató un síndrome de Noé en él, por la acumulación de animales, en este caso perros.

Esto causó un gran problema en el barrio, quienes han visto cómo sus perros, gatos y hasta humanos se han visto atacados por la jauría.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Vecinos preocupados por jauría

Por su parte, el veterinario Sebastián Jiménez aclaró que se estaban realizando varias infracciones a la ley de tenencia responsable, lo que da pie al inicio de un procedimiento contra el hombre.

A raíz de esto, Carmen Gloria Arroyo aclaró que la denuncia mueve todos los hilos para sacar adelante esta situación, rescatar a esas mascotas e intervenir en todo lo que sea posible.

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