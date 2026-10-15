Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 88: Una madre sufrió el rebalse de aguas servidas en su casa
En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Francisca, quien sufre de constantes rebalses de aguas servidas en su hogar.
Las lluvias de las últimas semanas la hicieron vivir una verdadera pesadilla, luego que el alcantarillado colapsara y se rebasara la ducha, el lavamanos y el lavaplatos.
A través de un video enviado al programa, la empresa Aguas Andinas se comprometió a limpiar y sanitizar la casa de Francisca y de sus vecinos.
Mientras que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se comprometió con la evaluación y posterior compra de la prótesis ocular de su hija menor.
Más adelante, Carmen Gloria Arroyo tomó contacto con Javier Irarrázaval, gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), para explicar la cobertura de seguros automotrices ante inundaciones.Ir a la siguiente nota
El representante de las aseguradoras indicó que las compañías han ido homologando sus pólizas para contemplar distintos eventos, como granizadas, caída de árboles, lluvias intensas e inundaciones.
Además, detalló que, una vez realizado el denuncio, la compañía o el liquidador tiene hasta 45 días para poder emitir su informe de liquidación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 87: ¿Quién se hace responsable de un acccidente en la vía pública?
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 86: Una abuela que se tuvo que hacer cargo de sus nietos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 85: ¿Qué dice la ley sobre ocultar ingresos para no pagar pensión?
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 84: Roland dice que le cobraron una deuda que no existe
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 83: ¿Qué hacer con una casa abandonada que es foco de disturbios?
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 82: Dejar los conflictos familiares por el bien de un adulto mayor