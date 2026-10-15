Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 88: Una madre sufrió el rebalse de aguas servidas en su casa

15 oct. 2026 - 17:20 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Francisca, quien sufre de constantes rebalses de aguas servidas en su hogar.

Las lluvias de las últimas semanas la hicieron vivir una verdadera pesadilla, luego que el alcantarillado colapsara y se rebasara la ducha, el lavamanos y el lavaplatos.

A través de un video enviado al programa, la empresa Aguas Andinas se comprometió a limpiar y sanitizar la casa de Francisca y de sus vecinos.

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Mientras que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se comprometió con la evaluación y posterior compra de la prótesis ocular de su hija menor.

Más adelante, Carmen Gloria Arroyo tomó contacto con Javier Irarrázaval, gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), para explicar la cobertura de seguros automotrices ante inundaciones.

El representante de las aseguradoras indicó que las compañías han ido homologando sus pólizas para contemplar distintos eventos, como granizadas, caída de árboles, lluvias intensas e inundaciones.

Además, detalló que, una vez realizado el denuncio, la compañía o el liquidador tiene hasta 45 días para poder emitir su informe de liquidación.

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