"Mi patio parecía piscina": Francisca sufrió la inundación de su casa con aguas servidas tras las lluvias

15 oct. 2026 - 16:40 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Francisca, quien vio cómo las aguas servidas ingresaron a su casa tras las lluvias de la presente semana.

Hace 7 años cumplió el sueño de la casa propia, un anhelo de toda su vida que permitiría darle un refugio a sus dos hijos. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que en cada lluvia ese lugar seguro se convertía en una verdadera pesadilla.

"Cuando compré esta casa, yo no sabía del tema del colector de aguas, no me lo dijeron. El mes siguiente que llegué empezaron los problemas; con las lluvias se rebasaba la cámara que está adentro de la casa y mi patio parecía piscina con agua servida", expresó.

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Con las lluvias de estas últimas semanas, no solo se vio afectada su familia, sino también todo su vecindario, quedando inundados en aguas servidas.

Según relató, el agua subió por la ducha y el lavaplatos, lo que se tradujo en una verdadera pesadilla para su familia.

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