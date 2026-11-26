26 nov. 2026 - 16:10 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Vanessa, una mujer de 41 años que es madre de nueve hijos; aunque técnicamente tres de ellos son sus sobrinos luego de que la madre de ellos desapareciera por completo de sus vidas.

Vanessa fue mamá por primera vez a los 14 años y siempre estuvo sola, arrastrando una infancia complicada y adelantando su vida desde muy temprano.

Con el paso del tiempo, Vanessa intentó formar familia, con un hijo de 22 años, hija de 21, otra hija de 19, una de 16 años y el más chiquitito de 12 años, pero fue ella quien se terminó haciendo cargo de sus hijos sola.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

La difícil vida de Vanessa

"Ser madre soltera ha sido difícil porque los papás de mis hijos, si bien cuando nos separamos se establecieron pensiones de alimentos, uno no cumple; hay otros que sí son padres presentes, pero también son pensiones mínimas", expresó.

En esa línea, comentó que los padres no logran entender que los niños van al médico, a terapia y que requieren más que una pensión mínima.

Sin embargo, si esto no era suficiente, un mensaje cambió su vida por completo: su hermana abandonó a sus tres hijos, por lo que ella se tuvo que hacer cargo de sus sobrinos y adoptarlos como tal desde hace 9 años.

Fue así como ese día, su hermana llegó, tomó dos maletas y las abandonó sin previo aviso o justificación. Esto causó que los problemas económicos y familiares la terminaran colapsando, pero un preinfarto la hizo cambiar de perspectiva.

"Antes de enfermarme, yo me sentía capaz de salir adelante sola con esta familia. Mi mayor miedo era si yo, mi miedo era con quién van a quedar, quién se va a hacer cargo de ellos; me di cuenta de que no soy una super mujer que todos pensaban que era", expresó.

No obstante, lo que realmente la motivó a llegar a Carmen Gloria fue que su sobrino mayor necesita una operación en su oído, ya que no fue tratado de su repetitiva otitis, por lo que quiere que sus padres se hagan responsables.

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