25 nov. 2026 - 17:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, revisamos distintos casos de violencia contra la mujer y cómo esto nos puede afectar a todos.

Precisamente, este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por lo mismo, el programa se dedicó por completo a esta importante fecha que busca dar un sentido a esta lucha que viene desde hace años.

Fue así como Carmen Gloria Arroyo partió dando un discurso en el que habló directamente a las mujeres que han sido violentadas y las instó a alzar la voz contra todo tipo de abuso.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Un día para conmemorar, recordar, acompañar y ayudar

Y es que durante el programa conocimos testimonios de distintas mujeres en distintos rangos de edad que sufrieron violencia en su relación.

Asimismo, escuchamos el fuerte testimonio de una madre que es consciente de la violencia que sufre su hija, pero que no ha logrado convencer de que haga algo.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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