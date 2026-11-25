Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 115: Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, revisamos distintos casos de violencia contra la mujer y cómo esto nos puede afectar a todos.
Precisamente, este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por lo mismo, el programa se dedicó por completo a esta importante fecha que busca dar un sentido a esta lucha que viene desde hace años.
Fue así como Carmen Gloria Arroyo partió dando un discurso en el que habló directamente a las mujeres que han sido violentadas y las instó a alzar la voz contra todo tipo de abuso.
Un día para conmemorar, recordar, acompañar y ayudar
Y es que durante el programa conocimos testimonios de distintas mujeres en distintos rangos de edad que sufrieron violencia en su relación.
Asimismo, escuchamos el fuerte testimonio de una madre que es consciente de la violencia que sufre su hija, pero que no ha logrado convencer de que haga algo.
Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.
Leer más de
Más Capítulos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 116: Madre de seis hijos cría a sus tres sobrinos y pide ayuda
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 114: Tiene 31 años, no trabaja ni estudia y debe pensión de alimentos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 113: Me despidieron tras contar que estaba embarazada
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 112: ¿Se puede vender una casa por una disputa entre dos familias?
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 111: Arrendataria debe casi $9 millones y se niega a dejar la casa
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 110: Joven madre exige justicia tras el total abandono de su expareja