Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 113: Me despidieron tras contar que estaba embarazada
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María Francisca llegó hasta el programa para contar su historia tras ser despedida por estar embarazada.
Precisamente, María Francisca es una kinesióloga que tenía trabajo hace más de dos años en una empresa que prestaba servicios a una clínica y contaba con contrato a plazo fijo.
Durante este período, se enteró de que estaba embarazada y, para cubrir su puesto de trabajo, además de seguir los consejos de algunos colegas, habló con la jefatura de esta situación para así blindar su fuente de ingresos.
María Francisca quiere recuperar su fuente de ingreso
La joven madre explicó que ella se sintió muy vulnerada con esa situación y le pareció una injusticia; por lo mismo, optó por acudir a Carmen Gloria Arroyo, quien la podría ayudar.
Isabel Valenzuela, alcaldesa de Colina, supo del caso de María Francisca, vecina de la comuna, por lo que ordenó una serie de órdenes y apoyos a la joven madre, entre ella, la actualización de sus fichas.
Finalmente, Carmen Gloria Arroyo dijo fuerte y claro que la natalidad en Chile, en parte, está a la baja porque el sistema actual obliga a las mujeres a dedicarse al 100% a su rol de madre o desarrollarse laboralmente.
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