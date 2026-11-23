23 nov. 2026 - 16:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de María Francisca, una kinesióloga que se quedó sin trabajo luego de que sus empleadores se enteraran de que estaba embarazada.

Precisamente, María Francisca llevaba dos años trabajando en una clínica, ejerciendo su profesión y con buena calificación y contrato a plazo fijo. Al saber que estaba embarazada, decidió hablar con su jefatura tras recomendación de sus colegas.

María Francisca esperaba que esta conversación iba a servir para seguir su trabajo de la mejor forma, considerando el estado en el que ella estaba. No obstante, todo lo contrario, ya que los jefes decidieron no renovar el contrato y quedó cesante en medio de su embarazo.

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María Francisca quedó cesante en medio de su embarazo

"Fue difícil, me sentí que no sé si había hecho las cosas bien, me sentí muy vulnerada, la verdad", comentó María Francisca, y agregó que con su marido tuvieron que comenzar a tocar puertas y ver qué podía hacer por mientras para generar un colchón económico.

En esa línea, agregó que "se complica por varias razones: nadie va a querer contratarte teniendo un hijo pequeño, menor de dos años, y tener los beneficios que tiene el estar contratada legalmente. También porque no tengo red de apoyo en Santiago, mi familia es de región, entonces tampoco tengo la facilidad de con quién dejar a mi hijo".

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