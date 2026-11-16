Demanda cruzada y más de $5 millones pendientes: El complejo caso familiar que marcó a Damaris

16 nov. 2026 - 16:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Damaris, una joven que busca que su padre Eladio pague la pensión que corresponde, ya que le debe más de $5 millones.

Precisamente, Damaris desde niña fue criada por su abuela, y es que su mamá se la pasaba trabajando para mantener a su retoño a raíz de que el progenitor no se hizo cargo de Damaris, lo que desató varios problemas económicos.

Ante esto, Damaris decidió demandarlo, pero los problemas nacen cuando en medio de esta relación aparece María Isabel, su madrastra, quien, según sus propias palabras, no la ha querido desde pequeña al ser la imagen viva de que Eladio podía tener hijos, pero no los tuvo con esta mujer.

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El momento en que todo cambió

La situación se complicó cuando María Isabel llegó hasta el lugar donde trabaja Damaris para decirle que ella también había demandado a Eladio, hecho que se hizo efectivo en 2020 cuando la AFP le envió un correo de que se hizo una retención a su padre, pero ella solo recibiría 118 mil pesos, mientras que su madrastra el resto.

"Mi papá tiene dos causas de alimentos, la mía y la de su exesposa, María Isabel; mi papá me debe casi 6 millones de pesos y con suerte he recibido 300 mil pesos de la deuda que él tiene conmigo", comentó, y agregó que actualmente vive con su pareja y su hija, y viven con 40 mil pesos después de pagar el arriendo y las cuentas.

"Señorita Carmen Gloria... no quiero estar de un lado para otro arrendando, tengo que tener cuatro millones y medio en la cuenta de libreta de ahorro de vivienda porque estoy postulando a mi casa. Si mi papá pudiese pagarme todo lo que él me debe, mi hija podría tener todo lo que yo no tuve, que es una casa propia", cerró Damaris.

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