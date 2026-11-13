Mujer cuida sola a su madre de 100 años y acusa abandono de sus seis hermanos: "Lo encuentro injusto"

13 nov. 2026 - 16:35 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Yolanda, quien debe cuidar a su madre de 100 años y exige que sus otros seis hermanos se involucren en las tareas.

Yolanda dejó el colegio en cuarto básico para ayudar económicamente a Rosa, su madre. Desde entonces se ha hecho cargo de la casa y también de los cuidados de su progenitora.

Los años pasaron y, mientras el resto de sus hermanos hicieron sus vidas en otras comunas, regiones e incluso fuera de Chile, Yolanda siempre se mantuvo junto a su madre, en especial luego que su salud comenzó a decaer.

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Cuando empezó la pandemia, Rosa se contagió de COVID y estuvo a punto de fallecer. Según Yolanda, ni siquiera en ese momento sus hermanos quisieron acercarse para prestar ayuda.

"Mis hermanos están en su casa, en su hogar, con su familia. Como yo soy la menor, mis hermanos piensan que tengo el deber de cuidar a la mamá. Lo encuentro injusto, pienso que es machismo", aseguró Yolanda.

Sin el apoyo económico ni moral de sus hermanos, Yolanda asegura que cargar con el cuidado de su madre sola se ha vuelto insostenible. Y es que, además, debe lidiar con sus problemas médicos.

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