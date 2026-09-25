Desafío Levantemos Chile lanza campaña para apoyar a mujer de Peñalolén que cuida a su esposo y adulta mayor

25 sept. 2026 - 17:25 hrs.

Desde hace siete años, Elizabeth Cariñaco (58) se levanta todos los días con el compromiso de sacar adelante a su familia mediante la venta de empanadas y pan a las afueras del metro Grecia, entre las comunas de Ñuñoa y Peñalolén.

Un emprendimiento que nació como una forma de trabajo, pero que hoy es el principal sostén del hogar que comparte con su esposo y con una vecina a quien abrieron las puertas de su casa para cuidarla.

Hace siete años, Elizabeth y su esposo, Urbano Aedo, conocieron en la calle a María Josefina, una adulta mayor de 80 años que se encontraba en completa situación de abandono. Sin dudarlo, abrieron las puertas de su casa para cuidarla y brindarle un espacio seguro.

Desafío Levantemos Chile ayuda a emprendedora

Tiempo después, en 2020, Urbano fue diagnosticado con mielitis transversa, condición que lo dejó en silla de ruedas. Pese a la sobrecarga, Elizabeth asumió el rol de cuidadora principal de ambos. "Nuestra vida cambió al cien por ciento. Tuve que hacerme cargo de mi esposo y de María al mismo tiempo, pero seguimos luchando día a día. Mi trabajo con las empanadas es la única forma que tengo para salir adelante y cubrir nuestros gastos", expresó Elizabeth.

La historia de esta emprendedora no solamente es visible gracias a la página web de Desafío Levantemos Chile. El 1 de septiembre fue emitido un capítulo de Fuerte y Claro, un programa que conduce Carmen Gloria Arroyo por las pantallas de Mega, en donde se dio visibilidad a la historia de Elizabeth y el compromiso de la organización por encontrar una solución sostenible.

Para responder a esta urgencia social, Desafío Levantemos Chile sumó su historia a “A Mí Sí Me Importa”, el crowdfunding social más grande del país. La meta es comprar un horno de convección industrial y herramientas de cocina que le permitan a Elizabeth continuar con su trabajo, reducir el esfuerzo físico y reactivar su negocio para generar ingresos.

Respecto a la importancia del crowdfunding, Valentina Fisher, Directora de Acción Social de Desafío Levantemos Chile, explicó: "A Mí Sí Me Importa es nuestro canal para visibilizar y dar solución a emergencias sociales concretas, personas que no han tenido la oportunidad de recibir un impulso para el desarrollo de sus proyectos. Esta iniciativa busca cambiar vidas. Una por una, con soluciones reales y sostenibles".

Fisher, destacó "gracias a la visibilidad que le ha dado el programa de Carmen Gloria a este caso, hemos podido recaudar parte de la suma total, pero aún tenemos que seguir apoyando a esta causa para llegar a la meta". Además, añadió: "La historia de Elizabeth es como la de muchas familias que nos hemos encontrado recorriendo Chile y para nosotros es un gran privilegio poder ser el puente entre quienes necesitan la ayuda y quienes pueden ayudar", concluyó.

Para apoyar a Elizabeth, las personas pueden donar directamente en la página web de Desafío Levantemos Chile Además, para conocer y apoyar otras causas, pueden entrar al link o dirigirse al apartado "apoya una causa" en la sección "¿cómo ayudar?".

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro