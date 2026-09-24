"El mismo calvario": María quiere que su hija pueda seguir con su vida sin hacerse cargo de su padre abusivo

24 sept. 2026 - 16:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María llegó hasta el programa para contar que ella a los 15 años conoció a un hombre, Exequiel, del que quedó embarazada al poco tiempo.

María dio a luz a su hija, pero los abusos verbales y físicos hicieron que ella se sintiera atrapada en la relación, por lo que con la ayuda de un vecino logró escapar de esta cárcel en la que vivía.

Más adelante, María empezó una nueva vida con otro hombre y logró criar a su hija. No obstante, la joven creció y decidió hacerse cargo de Exequiel, quien quedó postrado, pero al tiempo comenzó con los mismos patrones que tenía con su madre, por lo que se cansó.

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María no quiere que su hija sufra lo mismo

"Mi hija empezó a vivir el mismo calvario que vivía yo. Mi hija ha dejado muchas cosas de lado, ella iba al gimnasio, ella trabajaba, entonces ha postergado muchas cosas", explicó, además de añadir que le paga una persona.

En esa línea, comentó que "siento que Ezequiel sigue siendo la misma persona cobarde y maltratador con mi hija y yo no lo voy a permitir".

"La gota que rebalsó el vaso fue cuando hubo una discusión y él decidió demandarla para que se hiciera cargo de él, mandándole mensajes, audios, amenazándome a mí con que me iba a hacer daño aunque él estuviera postrado, que él lo podía hacer donde estaba y que ella iba a perder su título de TENS por no cuidarlo a él, porque la mandarían a la cárcel", expresó.

Para que su hija pudiera vivir su vida, María accedió a volver a cuidar a Exequiel, algo que la hizo sentir muy mal.

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