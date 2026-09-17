"Mi admiración profunda": Carmen Gloria Arroyo entrega emotivo mensaje tras conocer la historia de Cristina

17 sept. 2026 - 16:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carmen Gloria Arroyo se emocionó hasta las lágrimas con la historia de Cristina.

Precisamente, el periodista Gustavo Luis conversó con Cristina, una mujer que creció en hogares de residencia por más de 17 años, justo antes de la existencia de las familias de acogida.

"A lo mejor ella no se acuerda, pero yo participé en un programa que hacía en otro canal en el año 2012 y mi participación ahí significó una catarsis para mí que me permitió liberar mi historia, entender que yo no era responsable que no me cuidaran y que me permitió abrirme al activismo, que me llevó a estudiar, a mejorar mis condiciones de maternidad y que hoy día me tienen en equilibrio", partió Cristina, agradeciendo a Carmen Gloria Arroyo.

La emoción de Carmen Gloria Arroyo

En esa línea, Cristina expresó que a ella le hubiese encantado tener una familia de acogida que estuviera con ella durante su crecimiento, pero no lo tuvo y pasó por cosas terribles, con adultos que nunca la entendieron, ni escucharon.

Ante esto, Carmen Gloria Arroyo no pudo evitar la emoción: "Mi querida, a veces la vida nos golpea. A veces duele. A veces parece injusta, y hay algunas personas que se quedan, no sé por qué, relamiendo esas heridas y lamentando la vida que les tocó".

"Y hay otros como tú, que con esas experiencias, renacen más fuertes y le dan un sentido a ese dolor para ayudar a otros. Y fíjate que desde distintas veredas, finalmente compartimos eso: transformar futuras experiencias en aprendizaje para otros", expresó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

En esa línea, agregó que "en empezar a ayudar a otros contando otra historia, entendiendo de lo que se habla, habiendo tenido los pies en los mismos lugares por los que hoy caminan tantos niños en nuestro país".

"Así que, mi admiración profunda hacia ti, qué privilegio que nos hayamos cruzado y que ese cruce haya sido una inspiración para la gran mujer que escuchó", cerró Carmen Gloria.