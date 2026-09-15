Adulta mayor no puede ver a su hijo afectado por ACV: Nuera le impediría las visitas por conflictos económicos

15 sept. 2026 - 16:40 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Eloísa (81 años) hizo un llamado para poder volver a ver a su hijo Eduardo, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), quedando con secuelas cognitivas y físicas. Por desavenencias con su nuera Cecilia, le tendría prohibida la entrada a su casa.

"Yo iba a verlo dos veces, hasta tres veces en la semana. La relación con mi nuera, a veces era muy buena, y otras veces no tan buena, porque tenía ella o tiene su genio; todo cambió con mi nuera cuando yo dejé de darle la plata mensual", dijo Eloísa.

En un principio, la adulta mayor entregaba un aporte de $200 mil para apoyar a su hijo, pero no pudo seguir contribuyendo y esto sería el punto de quiebre.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Ella me dijo en la última conversación que tuvimos, que si yo no le daba $300 mil, que es lo que me estaba pidiendo, no me iba a dejar ver a mi hijo. Hemos ido tres veces con mi hija y no nos abre la puerta, no sale nadie", afirmó.

Debido a su avanzada edad y problemas de salud reciente, Eloísa teme morir sin poder volver a ver a Eduardo. "Lo único que quiero es verlo, saber cómo está, abrazarlo, darle un beso, por último. (...) Si mi nuera, la Cecilia, me está viendo, yo le pediría que se compadezca un poquito, me deje ver a mi hijo, porque yo tengo miedo de no verlo más", solicitó en pantalla.

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