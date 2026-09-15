Nuera de Eloísa revela estar sobrepasada: No puede trabajar y no recibe ayuda con los cuidados de su marido

15 sept. 2026 - 17:10 hrs.

Eloísa llegó a Fuerte y Claro a exponer que hace 5 meses no puede ver a su hijo Eduardo, afectado por las secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV). Su nuera es quien le impediría verlo por presuntos conflictos de dinero.

El programa se contactó con Cecilia, la pareja de Eduardo, quien reveló estar sobrepasada en sus labores de cuidadora: debe dedicarse por completo a Eduardo sin apoyo económico y está impedida de trabajar. Ha cargado con esta situación sola.

"Hablé con mi suegra y le dije que ella tenía los medios como para ayudarme económicamente. Por último, para que me ayudara con el centro de rehabilitación donde lo llevaría para que yo también pudiera trabajar. Le pedí ayuda, ella me dijo que no. Me ayudó dos meses, porque según ella, yo tenía mucha plata, entonces ella no tenía por qué ayudarme a mí", declaró Cecilia telefónicamente.

"Por mi salud mental, dije, '¿sabe qué? No lleguemos a ningún acuerdo, no me deposite nada, no me ayude en nada. Yo sola me voy a arreglar con mi marido'", cerró.

La opinión de Carmen Gloria Arroyo

Tras escuchar el testimonio de Cecilia, Carmen Gloria Arroyo reconoció que la situación descrita amerita empatía.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Si esto se extiende a un año y medio ya a la fecha, es bien evidente el agotamiento, el cansancio, el estrés. (...) ¿No cree que aquí amerita poner un poco más de empatía? Por un lado están los recursos, y, por otro lado, lo que ella señala: que lo cuiden dos o tres veces a la semana para poder ella trabajar independiente o tener un espacio de tiempo para descansar, ¿no parece prudente lo que pide?", dijo la abogada a Patricia, hermana de Eduardo e hija de Eloísa.

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