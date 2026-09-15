Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 68: Una madre pide volver a ver a su hijo enfermo
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Eloísa tiene 81 años y lleva 5 meses sin poder ver a su hijo Eduardo, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en marzo de 2025. Él depende totalmente de los cuidados de su esposa Cecilia.
La adulta mayor ayudó temporalmente con una mensualidad de $200 mil, pero dejó de entregar el dinero y ahora está impedida de visitar a Eduardo.
Por su parte, Cecilia también conversó con el programa y expuso sus razones para impedir que Eloísa visite a su marido. "Yo no tengo descanso, yo estoy sobrepasada con esta situación, y más encima ella me da más problemas, ¿me entiende? Yo sé que ella tiene los medios económicos, pero no me ayuda. Por mi salud mental, dije, '¿sabe qué? No lleguemos a ningún acuerdo, no me deposite nada, no me ayude en nada'".
La resolución de Carmen Gloria
En el espacio se vieron enfrentados dos argumentos válidos: el desgaste de una cuidadora y el derecho de una madre a ver a su hijo.
Carmen Gloria Arroyo intentó mediar entre ambas posiciones: "Cuando una persona se encuentra en necesidad por no poder solventarse sola, por supuesto que se hace pertinente una pensión de alimentos. La pensión de alimentos la puede reclamar doña Cecilia, y para eso necesita convertirse en la curadora de su marido".Ir a la siguiente nota
"Si la familia de don Eduardo, desde el otro punto de vista, quiere mantener una relación con él, (...) tendrían que iniciar quizás una causa por VIF ante los tribunales de familia o alguna medida de protección respecto a él, señalando que se les ha impedido el contacto", agregó.
Pero la abogada instó a los dos lados a llegar a un acuerdo. "Esto no tendría por qué resolverse en un tribunal si ambas partes estuvieran la hidalguía, la empatía de entender el dolor del otro, y unirse en pos de don Eduardo, en vez de apartarse en el minuto en que él más las necesita".Ve el capítulo en
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