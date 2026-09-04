Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 61: Una madre busca conciliar el trabajo con el cuidado de su hijo
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Bárbara, una mujer de 46 de La Cisterna, llegó hasta el programa para pedir ayuda para retomar su vida personal.
Precisamente, durante 20 años Bárbara formó una vida exitosa en el rubro del comercio exterior. Sin embargo, tenía un sueño por cumplir y era ser madre.
Aunque lo cumplió a los 37 años, a los pocos meses de nacido, se dio cuenta de que su bebé tenía problemas psicomotores, además de tener autismo, lo que hizo volcar su vida por completo al cuidado de su hijo.
Volver a retomar la vida laboral
Y es que, aunque lo hace con mucho amor, Bárbara extraña la vida laboral que forjó, ya que tuvo que renunciar a su trabajo.Ir a la siguiente nota
Asimismo, declaró que la empresa tampoco estaba de acuerdo con afiliarse a la ley de conciliación familiar, por lo que no tenía muchas opciones.
Actualmente vive de sus emprendimientos, pero en Carmen Gloria: Fuerte y Claro encontró la ayuda que tanto buscaba.Ve el capítulo en
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