Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 60: Pagar una casa y no ser dueño de ella

03 sept. 2026 - 18:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Nancy llegó al programa buscando recuperar una casa que, según ella, su familia nunca pudo habitar. Pero al profundizar en la conversación con Carmen Gloria Arroyo, surgieron ciertas inconsistencias.

La casa fue comprada por su padre José en 1986, y según la propia demanda judicial presentada por la familia, un sobrino la habría ocupado hasta 2019, y recién en 2020 habría llegado Víctor, quien actualmente ocupa la vivienda.

Don Víctor, de 80 años, contó que paga los dividendos de la casa desde 1986, además de haber costeado mejoras, ampliaciones y el cuidado de su esposa postrada durante 24 años. Su hija Lorena y varios vecinos respaldaron esta versión, mostrando comprobantes de pago y defendiendo a este adulto mayor que conocen de toda una vida.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Legalmente, la propiedad sigue inscrita a nombre de José, padre de Nancy, pero Carmen Gloria planteó el dilema de este caso.

"Yo me quedo con la duda de si efectivamente a don Víctor se le hizo creer que estaba realizando una compraventa de una propiedad y por desconocimiento y exceso de confianza, no realizó los trámites procesales, los trámites formales de solemnidad que exige la ley para una compraventa".

"Sé que hay una resolución de un tribunal que ordena el desalojo y la restitución de la propiedad, pero las razones humanitarias no nos pueden ser indiferentes y cuando se está vulnerando un derecho mucho más importante del que yo alego, existen acciones legales como el recurso de protección", agregó.

"Espero, por el bien de don Víctor y por el bien de su conciencia, doña Nancy, que esto no termine mal", cerró.