Nancy busca recuperar la casa de sus padres tras 40 años de conflicto en Fuerte y Claro

03 sept. 2026 - 16:55 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Nancy expuso su caso que la tiene en búsqueda de la casa propia.

Vive junto a su pareja y su hija en una casa prestada que deben dejar en diciembre, sin tener claro dónde irán después. Su sueño de tener casa propia viene de una infancia marcada por la inestabilidad: sus padres se separaron, vivió con su madre y después estuvo en hogares de menores, sin nunca tener un lugar fijo.

"Para mí, lo ideal sería dejarle una casa a mi hija, porque es lo único que puedo darle para que no pase lo mismo que nosotros pasamos", indicó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

En este sentido, la esperanza de Nancy está puesta en una propiedad que su padre prestó hace más de 40 años a unos familiares y que nunca la devolvieron.

"No podemos acceder a ella, ni siquiera visitarla, nada. Lamentablemente, mi mamá falleció y con el deseo de que siempre la quiso recuperar", declaró y ahora es ella y su hermano quienes siguen con la batalla por la propiedad.

Sin embargo, quienes hoy habitan la casa se niegan a entregarla, alegando que les pertenece por los años vividos allí y lo que pagaron. Incluso le han dicho a Nancy que preferirían destruirla antes que devolverla. Ella llega al programa pidiendo que, después de más de cuatro décadas de conflicto, finalmente les entreguen lo que legalmente le correspondería.

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