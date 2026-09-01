Elizabeth no tiene ayuda: Cuida a su esposo y a una adulta mayor abandonada por su familia

01 sept. 2026 - 16:50 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Elizabeth reveló cómo la casualidad la convirtió en cuidadora de dos personas: su marido Urbano y María, una adulta mayor a la que le tendió la mano sin siquiera conocerla.

Hace siete años, en el contexto del estallido social, Urbano y ella conocieron a María, una anciana que vivía sola y en condiciones de abandono cerca de Tobalaba con Grecia. Al ver que los gases lacrimógenos ponían su salud en riesgo, la acogieron en su propia casa, adaptándole una habitación.

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Sin embargo, las labores de Elizabeth se duplicaron cuando a su esposo le diagnosticaron mielitis transversa, enfermedad que lo dejó en silla de ruedas.

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"Nuestra vida cambió al 100%, tanto más para mí, porque yo tuve que hacerme cargo de él, que era una guagua, y estaba María. Yo dormía prácticamente al ladito de él, en el suelo, porque no tenía un espacio como para formar una cama".

Ella está sola en esta labor, pues las hijas de María "ninguna se ha hecho cargo de ella, la abandonaron. (...) Mi situación ha empeorado cada día más para mí también".

Agobiada por el cansancio físico y emocional, la falta de recursos económicos y la ausencia de apoyo, Elizabeth se siente sin fuerzas para enfrentar lo que se viene. Por eso pide ayuda y orientación a Carmen Gloria Arroyo, buscando opciones para cuidar a María cuando su condición empeore, ya que reconoce no tener la capacidad ni los medios para hacerlo sola.

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