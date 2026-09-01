Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 58: Cuidar hasta el límite de las fuerzas

01 sept. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Elizabeth acudió al programa porque necesita ayuda. Ella se hace cargo en solitario de cuidar a su marido y a María Josefina, una adulta mayor a la que acogió en su casa hace casi 7 años atrás.

Lo que comenzó como una ayuda temporal se transformó en una dependencia total, agravada cuando su esposo Urbano fue diagnosticado con mielitis transversa que lo dejó en silla de ruedas y obligó a Elizabeth a cuidar simultáneamente a ambos.

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María Josefina tiene hijos, pero ninguno se hace cargo de ella. El equipo del programa los investigó y de acuerdo a su versión, su madre los habría abandonado a temprana edad, dejándolos al cuidado de su padre.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

El programa gestionó apoyo institucional: la Corporación de Asistencia Judicial se comprometió a evaluar acciones legales para exigir pensión de alimentos a los hijos, y el municipio de Peñalolén confirmó que ya los acompaña con ayudas técnicas y pañales a través de su programa de cuidados.

El cierre del programa destacó la próxima entrada en vigencia (junio 2027) de la Ley Integral de las Personas Mayores, que busca que el cuidado de los adultos mayores deje de recaer únicamente en las familias y pase a ser también responsabilidad del Estado, mediante la participación de tribunales, SENAMA y otras instituciones.