Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 54: Un abuelo quiere la custodia de su "nieto del corazón"
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Orlando vino al programa porque quería obtener la custodia legal de un nieto adoptivo que habría sido abandonado por su madre mientras vivían en Tomé.
Preocupado al saber que el adolescente vagaba por las calles, este adulto mayor lo fue a buscar y lo trajo consigo a su casa de Maipú. Sin embargo, al no ser su tutor, hay muchos trámites que no puede realizar en pos del bienestar del adolescente.
Alejandra, la madre del joven e hijastra de Orlando, fue consultada directamente. Afirmó que no se siente capaz de hacerse cargo de su hijo, aunque negó las acusaciones de abandono económico y de falta de comunicación, al afirmar que envía dinero y mantiene contacto frecuente con él, versión que su padrastro desmintió tajantemente.Ir a la siguiente nota
La resolución del caso
El mayor impedimento de Orlando habría sido la negativa de Alejandra en traspasar la custodia a su nombre. Sin embargo, ella se comprometió a firmar, al igual que Daniel, el padre del adolescente.
Al respecto, Fuerte y Claro entregó una serie de soluciones concretas: el Centro Psicológico Verdán ofreció 12 sesiones de terapia gratuitas para Orlando y su nieto y el abogado Ricardo Ibáñez, del Grupo Defensa, se comprometió a gestionar de forma gratuita toda la tramitación legal.
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