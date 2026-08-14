Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 48: Unos nietos quieren el apellido de su abuelo
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos dos historias de personas que desean obtener el apellido de la persona que realmente los crió, y no de quien simplemente los reconoció y luego se esfumó de sus vidas.
Precisamente, primero conocimos a Lya, una abuela que crió a sus dos nietos y desea que ellos tengan el apellido de su esposo Juan, quien no es el abuelo biológico de los niños, pero sí quien fue parte de su crianza desde pequeños y su figura paterna.
Es así como Carmen Gloria Arroyo mencionó a Lya que, en caso de que aparezcan los padres biológicos, hay suficientes pruebas y peso de la vida para mantener el proceso para cambiar los apellidos.
Un apellido, una historia
Asimismo, conocimos la historia de Gabriel, un joven que efectuó la repudiación de la paternidad, facultad legal que tiene un hijo o hija mayor de edad para rechazar o desconocer un reconocimiento de paternidad voluntario y no matrimonial.
Es así como el joven afirmó que, una vez realizado este trámite, su vida cambió por completo, ya que ahora sí se siente orgulloso de sus dos apellidos.
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