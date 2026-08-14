Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 48: Unos nietos quieren el apellido de su abuelo

14 ag. 2026 - 17:10 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos dos historias de personas que desean obtener el apellido de la persona que realmente los crió, y no de quien simplemente los reconoció y luego se esfumó de sus vidas.

Precisamente, primero conocimos a Lya, una abuela que crió a sus dos nietos y desea que ellos tengan el apellido de su esposo Juan, quien no es el abuelo biológico de los niños, pero sí quien fue parte de su crianza desde pequeños y su figura paterna.

Es así como Carmen Gloria Arroyo mencionó a Lya que, en caso de que aparezcan los padres biológicos, hay suficientes pruebas y peso de la vida para mantener el proceso para cambiar los apellidos.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Un apellido, una historia

Asimismo, conocimos la historia de Gabriel, un joven que efectuó la repudiación de la paternidad, facultad legal que tiene un hijo o hija mayor de edad para rechazar o desconocer un reconocimiento de paternidad voluntario y no matrimonial.

Es así como el joven afirmó que, una vez realizado este trámite, su vida cambió por completo, ya que ahora sí se siente orgulloso de sus dos apellidos.

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