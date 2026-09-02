Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 59: Una casa pone en jaque el cuidado de una madre

02 sept. 2026 - 18:15 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Camila tiene 28 años y debió dejar de lado su carrera para hacerse cargo de su madre, Eugenia, quien sufrió una meningitis bacteriana, coma inducido e infarto cerebral en diciembre de 2023.

También tiene a su cargo a su propio hijo y a un sobrino de 11 años. De sus cuatro hermanos, solo uno ha cumplido parcialmente con la cuota mensual de $25 mil acordada para los cuidados de la madre y vino al programa para que la ayuden a mediar con ellos.

El principal punto de conflicto es una casa que la madre le vendió a Camila en 2019. Los hermanos la consideran parte de su herencia (la joven no es hija biológica de su padre) y acusaron a Camila de haberse aprovechado, de exponer a su madre para recaudar dinero y de impedir las visitas. Camila respondió que solo pide ayuda real en los cuidados.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Ante la beligerancia de sus hermanos, Carmen Gloria Arroyo indicó que "ya no se puede llegar a acuerdo. Es más, se intentó un acuerdo, según nos mostró Rafa, poco, y este no se ha cumplido, (pero) nos queda otra alternativa que demandar de pensión de alimentos".

La abogada confirmó que la venta de la casa es totalmente válida y que los hermanos no tienen derecho alguno sobre ella mientras la madre viva.