Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 62: ¿Quién cuida de una madre enferma?

07 sept. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Nancy Herrera lleva 30 años viviendo en Estados Unidos, pero en diciembre de 2025 vino a pasar las fiestas en familia y descubrió que su madre Elena (97 años) había sido trasladada a una residencia de adultos mayores.

Tras ser diagnosticada con alzhéimer y declarada interdicta por un tribunal, Elena quedó bajo la tutela legal de su hija Miriam, quien decidió internarla.

De acuerdo al testimonio de Nancy, le prohibieron sacar a su madre del hogar y luego fue trasladada a otro recinto, lo que la motivó a ingresar una denuncia en Carabineros. "Mientras yo esté acá, quiero a mi mamá conmigo. Ese es mi propósito", dijo en Fuerte y Claro.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Por su parte, Myriam prefirió no hablar con el programa, al señalar que todo el conflicto ya está en tribunales. Esto develó las acciones legales cruzadas entre las hijas de Elena, que incluyen violencia intrafamiliar, cobros civiles y pensión de alimentos.

Tras escuchar a Nancy y revisar las causas entre ella y Myriam, Carmen Gloria Arroyo entregó su postura.

"(Su madre) no puede vivir sola ni puede administrar sus bienes, y eso se lo tiene que explicar un facultativo, un geriatra, un neurólogo, no su opinión personal. Un tribunal ya decidió darle el cuidado (a Myriam). Tarde llegó a preocuparse, lamentablemente, y el tratar de pelear con su hermana no va a limpiar su conciencia ni su ausencia", cerró.