"Una como mujer se deja de lado": Madre de niño con autismo pide ayuda para retomar su vida laboral y personal

04 sept. 2026 - 16:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Bárbara, una mujer de 46 años de La Cisterna que lleva dos años sin trabajar por dedicarse al cuidado de su hijo.

Bárbara es una mujer que durante 20 años se dedicó a estudiar y hacerse un nombre en el rubro del comercio exterior. Sin embargo, a sus 37 años aún tenía un sueño por cumplir: ser mamá.

Sin esperarlo, quedó embarazada y tuvo a su hijo, pero a los seis u ocho meses se dieron cuenta de que no cumplía con ciertos hitos como sentarse solo y otras acciones, instancia en la que se dieron cuenta de que el niño tenía un retraso en el desarrollo psicomotor y autismo.

Bárbara busca apoyo

El pequeño no habla, ni camina, por lo que Bárbara se enfoca por completo en el cuidado del niño, olvidándose de su vida laboral que forjó durante más de 20 años.

"Tuve que conversar el tema con mis jefes... puedo decir que en ese momento se lo tomaron bien (...) La empresa comunica a todos que desde el año 2024 no va a haber más teletrabajo para nadie y justo en ese momento se empieza a tramitar esta ley de conciliación familiar. Hablé con mi jefatura y no le gustó mucho la idea", comentó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Bárbara aseguró que fue en ese momento donde le dijeron que la empresa podría tomar otra acción. "Después de sentir que era parte de ese lugar, te ven así; al final eres un número más, no más", expresó, por lo que decidió dar un paso al costado y buscar otro trabajo, algo que ha sido prácticamente imposible.

Actualmente vende paltas y alfajores, así como con un emprendimiento de las flores de Bach para poder sustentar su vida. "Una como mujer se tiene que dejar de lado y tenis que sacrificarse por la familia; lo haces con todo el amor del mundo, pero tu vida, la que tenías antes como mujer, como profesional, ganando tu platita, siendo absolutamente independiente, no podis seguir haciéndola", cerró.

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