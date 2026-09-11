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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 66: Salvaron su casa, pero quedaron atrapados en deudas

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carolina y Héctor tienen una familia grande. Con 6 hijos, entre los tuyos, los míos y los nuestros, comenzaron un camino juntos en 2019 con un sueño en mente: la casa propia. 

Su primer intento terminó en decepción. En 2021 intentaron comprar una casa y fueron estafados por un gestor que desapareció con $8 millones que tenían ahorrados. Pese al golpe, en 2022 lograron finalmente comprar una casa pequeña de dos piezas, que fueron adaptando para alojar a toda la familia.

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En enero de este año, un temporal de lluvias que afectó fuertemente a Maipú destruyó el techo de su casa, dejándolos con inundaciones y pérdidas materiales. Para reconstruir, la familia se endeudó usando tarjetas de crédito y líneas de crédito, generando una deuda de $42 millones (sin contar el crédito hipotecario) que provocó un fuerte desgaste físico y emocional en ambos.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega
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Pero hay un agravante más: constantes conflictos con una de sus vecinas a causa del ruido que causan las obras de reparación y los niños en el jardín. 

Defensa Deudores se enteró del caso y se puso a disposición de la familia para apoyarlos de manera gratuita y Jairo Valdés, con la Fundación El Mejor Cambio se comprometió a enviar voluntarios para ayudar en los trabajos de reconstrucción. 

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