Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 66: Salvaron su casa, pero quedaron atrapados en deudas
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carolina y Héctor tienen una familia grande. Con 6 hijos, entre los tuyos, los míos y los nuestros, comenzaron un camino juntos en 2019 con un sueño en mente: la casa propia.
Su primer intento terminó en decepción. En 2021 intentaron comprar una casa y fueron estafados por un gestor que desapareció con $8 millones que tenían ahorrados. Pese al golpe, en 2022 lograron finalmente comprar una casa pequeña de dos piezas, que fueron adaptando para alojar a toda la familia.
En enero de este año, un temporal de lluvias que afectó fuertemente a Maipú destruyó el techo de su casa, dejándolos con inundaciones y pérdidas materiales. Para reconstruir, la familia se endeudó usando tarjetas de crédito y líneas de crédito, generando una deuda de $42 millones (sin contar el crédito hipotecario) que provocó un fuerte desgaste físico y emocional en ambos.Ir a la siguiente nota
Pero hay un agravante más: constantes conflictos con una de sus vecinas a causa del ruido que causan las obras de reparación y los niños en el jardín.
Defensa Deudores se enteró del caso y se puso a disposición de la familia para apoyarlos de manera gratuita y Jairo Valdés, con la Fundación El Mejor Cambio se comprometió a enviar voluntarios para ayudar en los trabajos de reconstrucción.Ve el capítulo en
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