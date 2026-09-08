Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 63: ¿Cómo puedo recuperar mi casa de mi arrendatario?

08 sept. 2026 - 17:55 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Jeannette, una mujer oriunda de Conchalí que está luchando por recuperar la casa de su familia.

Jeannette afirma que desde pequeña tiene muy buenos recuerdos en este hogar con sus hermanos, disfrutando del esfuerzo de toda una vida de su abuelo, quien quedó viudo e hizo todo con su propio trabajo.

Sin embargo, todo cambió en 2002, cuando su abuelo y su madre decidieron poner en arriendo el hogar a Luis, un cercano a la familia.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Jeannette quiere recuperar su hogar

Lo que pasó en los siguientes 20 años fue algo que nunca pensaron. Luis se adjudicó el hogar y, cuando la madre de Jeannette falleció en 2021, los hermanos se dieron cuenta de que el hombre había regularizado la casa a su nombre, aunque con documentos ilegales.

Gracias a la ayuda de Carmen Gloria Arroyo, lograron recuperar el hogar en el pasado. No obstante, Luis se niega a abandonar el hogar y lleva cerca de un año sin pagar el arriendo.