Sergio tiene la tuición de su hija pero le cobran pensión de alimentos: Deuda alcanza los $38 millones

14 sept. 2026 - 16:40 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Sergio, de 54 años y amputado de la pierna izquierda, enfrenta una deuda millonaria derivada de una pensión de alimentos, pese a que tiene la custodia de su hija. Esto le impide recibir la pensión de invalidez que tramitó para aliviar su situación económica.

La relación con la madre de la niña fue tormentosa desde el comienzo, marcada por los conflictos y celos. "Me manipulaba de llevársela a otro lado, y era tanto el miedo por las amenazas que hasta me casé con ella. (...) Desde desde mi camión me bajé porque andaba trabajando, solamente firmé y me fui, no hubo fiestas, comida, almuerzo, nada", declaró.

La pensión de alimentos impaga

Después de la separación y una posterior reconciliación temporal, una libreta de pensión de alimentos antigua siguió generando intereses en el tribunal sin que él lo supiera, pese a que él costeaba los gastos del hogar durante la convivencia.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Con el tiempo, esa deuda escaló a $38 millones, cifra que Sergio considera injusta, ya que asegura haber cumplido con sus pagos.

A esta carga financiera se sumó la amputación de su pierna, tras la cual tramitó y obtuvo una pensión de invalidez. Sin embargo, esta pensión quedó retenida por la deuda de alimentos, impidiéndole recibir el ingreso.

"Lo he intentado todo, señorita Carmen Gloria, incluso me he despojado de todos mis bienes para poder llegar a un acuerdo con esta persona. Por eso estoy acá, para pedirle una orientación y poder llegar a un final tranquilo para uno. Quiero que me liberen de este castigo injusto para que al final mi hija y mi familia podamos seguir viviendo tranquilos", pidió.

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