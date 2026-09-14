Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 67: ¿Se puede deber pensión de alimento si vives con tu hija?

14 sept. 2026 - 17:20 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, la historia de Sergio expone un caso complejo: pese a tener la custodia legal de su hija adolescente, Sergio enfrenta una deuda de $38 millones por pensión alimenticia.

El pago se fijó en 2015, pero tres años después se casó con la madre de la niña y ella le habría asegurado que "ya no se cobraba más". Durante todo este tiempo, la deuda siguió acumulándose y ahora le impide acceder a su pensión de invalidez tras la amputación de su pierna.

La tramitación que no se hizo

La investigación del programa detectó un grave problema: Sergio nunca solicitó formalmente al tribunal el cese de la pensión de alimentos ni pidió pensión a la madre cuando obtuvo el cuidado personal de su hija, pasos legales indispensables que omitió durante años.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

En este sentido, Carmen Gloria Arroyo puntualizó que el primer error fue de Sergio: "Si la hija vive conmigo en la misma casa y yo tengo paralelamente una pensión de alimentos, no cesa en forma automática. Tengo que decirle al tribunal esa situación y pedir el cese".

"Yo estoy convencida, y es mi opinión personal, que aquí no fue la falta de información, que aquí no ha sido simplemente la mala fe de su exmujer, madre de su hija. Es usted que ha dejado que las cosas le pasen por encima sin tomar las riendas de su vida y decidir ordenar las cosas", señaló.