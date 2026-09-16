"Es una tortura": Mujer pide ayuda para recuperar hogar de su familia de un arrendatario
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Maruzzella Parodi, una mujer de 64 años, llegó hasta el programa para pedir que el arrendatario de la casa de su tía la devuelva.
Precisamente, Maruzzella cuida a su madre, doña Olga, de 104 años, y a raíz de esto, sus ingresos son cada vez más bajos, ya que la pensión de ella y la de su mamá no da para cubrir todos los gastos que implica estar a cargo de un adulto mayor.
Por lo mismo, su solución era vender la casa que le dejó su tía a su madre. Sin embargo, el arrendatario que estaba en aquel lugar no paga lo que debe y tampoco sale del hogar.
Maruzzella pide de regreso la casa de su tía
"Yo llevo el peso de ser viuda de un día para otro, hace tres años y medio, y tengo que ocultarle todo a mi mamá. A mi mamá tengo que mostrarle una sonrisa, que todo está bien, pero es una tortura no poder dormir, no saber cómo comprarle los pañales", aseguró.Ir a la siguiente nota
De igual forma, agregó que también se debe hacer cargo de las cuentas básicas, así como ayudar a sus dos hijos en la universidad.
Por lo mismo, la esperanza de vender la propiedad es algo que está latente, pero este hombre no la ayuda.
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