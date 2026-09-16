"Es una tortura": Mujer pide ayuda para recuperar hogar de su familia de un arrendatario

16 sept. 2026 - 16:20 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Maruzzella Parodi, una mujer de 64 años, llegó hasta el programa para pedir que el arrendatario de la casa de su tía la devuelva.

Precisamente, Maruzzella cuida a su madre, doña Olga, de 104 años, y a raíz de esto, sus ingresos son cada vez más bajos, ya que la pensión de ella y la de su mamá no da para cubrir todos los gastos que implica estar a cargo de un adulto mayor.

Por lo mismo, su solución era vender la casa que le dejó su tía a su madre. Sin embargo, el arrendatario que estaba en aquel lugar no paga lo que debe y tampoco sale del hogar.

Carmen Gloria

Maruzzella pide de regreso la casa de su tía

"Yo llevo el peso de ser viuda de un día para otro, hace tres años y medio, y tengo que ocultarle todo a mi mamá. A mi mamá tengo que mostrarle una sonrisa, que todo está bien, pero es una tortura no poder dormir, no saber cómo comprarle los pañales", aseguró.

De igual forma, agregó que también se debe hacer cargo de las cuentas básicas, así como ayudar a sus dos hijos en la universidad.

Por lo mismo, la esperanza de vender la propiedad es algo que está latente, pero este hombre no la ayuda.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro