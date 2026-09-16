Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 69: ¿Cómo recuperar la casa de mi familia?

16 sept. 2026 - 17:15 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Maruzzella Parodi llegó hasta el programa para solicitar ayuda con el hogar de su familia.

Precisamente, su tía falleció hace tres años y en su testamento dejó una de sus propiedades a la madre de Maruzzella, una adulta mayor de 104 años que está al cuidado de su única hija.

Sin embargo, el gran problema para Maruzzella surge porque ese hogar estaba arrendado a un hombre que no ha pagado lo que debe del contrato de arriendo y estaría ocupando el lugar como un hotel.

Maruzzella pide ayuda

Y es que los problemas económicos son enormes para Maruzzella, por lo que vender la casa de su familia solucionaría muchas cosas, pero tiene a este hombre en su cabeza todo el rato.

En conversación con el abogado del arrendatario, se supo que se había ofrecido a tener una charla para dejar este lugar, pero él plantea que quiere mantener lo que está haciendo hoy, la instalación hotelera, en otra parte y eso requiere tiempo.

Finalmente, Carmen Gloria Arroyo explicó que el término del contrato era posible por varias causales, ya que, según el reajuste del IPC, en la actualidad tendría que estar pagando $1.339.031 en 2026, es decir, hay una deuda mucho más alta.

Enseguida pasó a señalar que la actividad comercial no tiene que ver con la capacidad que puede llegar a discutirse de subarrendar, sino que, al estar arrendado en el contrato como casa habitación, no está habilitado para lo que está siendo usado.