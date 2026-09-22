"Queremos vivir en comunidad": Maricarmen alega que su vecino no deja vivir en paz a su familia

22 sept. 2026 - 16:05 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Maricarmen Ossandón, de 33 años, llegó a denunciar que un vecino les hace la vida imposible y no los deja vivir en paz.

Precisamente, en la llegada a su nuevo hogar, pensó que podría iniciar una nueva vida, tranquila y en convivencia con sus vecinos. Sin embargo, al poco de llegar, notaron que había un hombre problemático en la población.

Por lo general, las discusiones con este hombre son por los niños jugando en el pasaje, así como de un supuesto estacionamiento "privado" que él tiene.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Un vecino problemático

Sin embargo, todo cambió cuando su hijo de 9 años casi fue atropellado por el hijo del hombre, lo que hizo escalar bastante esta situación, ya que además el hogar de este vecino no está en el interior del pasaje.

Asimismo, un día su marido dejó su vehículo donde este hombre estaciona y fueron encarados por esta familia, quienes le exigían salir de aquel lugar.

"Queremos vivir en comunidad, en tranquilidad, para nuestros niños y todas las generaciones que vienen", cerró Maricarmen.

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