"Se adueñaron del pasaje": Juan se defiende de acusaciones en su contra por ser conflictivo con otras familias

22 sept. 2026 - 16:58 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Juan, vecino acusado por Maricarmen de no dejarla vivir en paz, se defendió ante las cámaras.

Precisamente, el hombre aceptó al equipo de periodistas de Carmen Gloria: Fuerte y Claro en su hogar, donde aclaró que sus vecinos no entienden que el pasaje es de todos y que él tiene el derecho de cargar y descargar en este portón, según él, autorizado por la municipalidad.

Asimismo, aclaró que él nunca se ha opuesto a los juegos de los niños. Sin embargo, hay ocasiones en que golpean muy fuerte su hogar y derriban las cosas que él tiene en su almacén.

La defensa de Juan

"Ellos, los que están ahora reclamando, no estaban; hace poco que llegaron. Antes todos compartíamos y nos llevábamos bien, pero ahora no, desde que llegó la señora que está en pantalla, que es el problema. La intención de ellos es colocar todos sus vehículos en la parte del medio y no dejar entrar ni salir a nadie; se adueñaron del pasaje", aseguró.

En esa línea, declaró que "el día miércoles o sábado tengo la feria al frente y debo salir y entrar por el portón. Un día X salí con mi hija al hospital y un señor que vivía en el pasaje, no me dejó salir al hospital con mi hija, entonces por eso me dicen que soy conflictivo".

Cabe destacar que la municipalidad afirmó que no tenía la autorización para la carga y descarga, por lo que podría ser fiscalizada.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro