"Trate de reparar esa relación": El consejo de Carmen Gloria Arroyo a madre enemistada con su hija
En Fuerte y Claro conocimos la historia de Viviana, quien debió abandonar su propia casa tras fuertes desavenencias con su madre, María del Carmen. A cinco años de marcharse, hoy quiere recuperar la propiedad y judicializó su caso.
Carmen Gloria Arroyo explicó que la sentencia de primera instancia favoreció a doña Viviana: ordenó que su madre deje la propiedad y se la devuelva. Sin embargo, la contraparte presentó dos recursos ante el tribunal superior: el primero es una apelación y el segundo una casación en la forma.
De acuerdo a la abogada, por cualquiera de los dos caminos se llegaría tarde o temprano al mismo resultado: el desalojo de la propiedad, cuya única dueña es doña Viviana.Ir a la siguiente nota
Por esta razón, Carmen Gloria quiso dar un consejo para solucionar este problema sin esperar el actuar de la justicia.
"Más vale, doña María del Carmen, que salga honrosamente y tratar quizás algún día de reparar esta relación con su hija que tan mal está en estos minutos. Muchísimas gracias, Viviana, por contarnos tu historia para la confianza y espero que estos consejos les sirvan", cerró.
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