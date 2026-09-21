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"Trate de reparar esa relación": El consejo de Carmen Gloria Arroyo a madre enemistada con su hija

  • Por Marcela Paillape

En Fuerte y Claro conocimos la historia de Viviana, quien debió abandonar su propia casa tras fuertes desavenencias con su madre, María del Carmen. A cinco años de marcharse, hoy quiere recuperar la propiedad y judicializó su caso. 

Carmen Gloria Arroyo explicó que la sentencia de primera instancia favoreció a doña Viviana: ordenó que su madre deje la propiedad y se la devuelva. Sin embargo, la contraparte presentó dos recursos ante el tribunal superior: el primero es una apelación y el segundo una casación en la forma. 

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De acuerdo a la abogada, por cualquiera de los dos caminos se llegaría tarde o temprano al mismo resultado: el desalojo de la propiedad, cuya única dueña es doña Viviana.

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Por esta razón, Carmen Gloria quiso dar un consejo para solucionar este problema sin esperar el actuar de la justicia. 

"Más vale, doña María del Carmen, que salga honrosamente y tratar quizás algún día de reparar esta relación con su hija que tan mal está en estos minutos. Muchísimas gracias, Viviana, por contarnos tu historia para la confianza y espero que estos consejos les sirvan", cerró. 

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