¿Tienes una denuncia? Así puedes enviar tu caso a Carmen Gloria Arroyo: Fuerte y Claro

06 may. 2026 - 21:20 hrs.

Mega alista el estreno de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el nuevo programa en vivo de actualidad social conducido por Carmen Gloria Arroyo, pensado para abordar los temas cotidianos que preocupan a los chilenos.

El espacio contará con un panel de expertos que profundizará en cada caso para darles contexto y abrir un espacio donde las personas puedan encontrar orientación clara frente a situaciones que muchas veces parecen difíciles de enfrentar.

En esta nueva etapa, Carmen Gloria Arroyo se instala en una faceta más contingente, informada y profundamente conectada con la realidad del país.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

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Nuestro número de denuncias de WhatsApp ya está disponible, envía un mensaje al programa con tu denuncia detallando los antecedentes, videos o historia al +56 9 8167 8006.

Con actualidad, mirada humana y respuestas concretas, Carmen Gloria: Fuerte y Claro llega para poner sobre la mesa los temas que importan, escuchar a quienes necesitan orientación y acompañar a los chilenos cuando más se necesita. Muy pronto por Mega.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro