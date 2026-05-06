¿Tienes una denuncia? Así puedes enviar tu caso a Carmen Gloria Arroyo: Fuerte y Claro
Mega alista el estreno de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el nuevo programa en vivo de actualidad social conducido por Carmen Gloria Arroyo, pensado para abordar los temas cotidianos que preocupan a los chilenos.
El espacio contará con un panel de expertos que profundizará en cada caso para darles contexto y abrir un espacio donde las personas puedan encontrar orientación clara frente a situaciones que muchas veces parecen difíciles de enfrentar.
En esta nueva etapa, Carmen Gloria Arroyo se instala en una faceta más contingente, informada y profundamente conectada con la realidad del país.
¿Quieres hacer tu denuncia?
Nuestro número de denuncias de WhatsApp ya está disponible, envía un mensaje al programa con tu denuncia detallando los antecedentes, videos o historia al +56 9 8167 8006.
Con actualidad, mirada humana y respuestas concretas, Carmen Gloria: Fuerte y Claro llega para poner sobre la mesa los temas que importan, escuchar a quienes necesitan orientación y acompañar a los chilenos cuando más se necesita. Muy pronto por Mega.
Leer más de