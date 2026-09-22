Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 72: Una comunidad en conflicto
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Maricarmen, una mujer de 33 años que cumplió su sueño al conseguir su hogar propio.
Precisamente, Maricarmen alegó que su vecino Juan no la deja vivir en paz, ni tampoco al resto de los habitantes del pasaje, quienes tienen que convivir con sus constantes enojos por los estacionamientos, así como por las salidas de vehículos.
Para ella todo escaló cuando su hijo de 9 años casi fue atropellado por el hijo de Juan, además de un conflicto que tuvieron donde se vio involucrado Carabineros, ya que el hombre quería que Maricarmen y su marido sacaran su vehículo del lugar donde él siempre estacionaba.
Un desacuerdo que puede causar problemas para todos
Juan decidió hablar con Carmen Gloria: Fuerte y Claro y se defendió ante dichas acusaciones, alegando que él lleva mucho tiempo viviendo ahí y nunca antes había tenido problemas.
Asimismo, afirmó que él tenía papeles para carga y descarga de sus productos, lo que también era una molestia para los vecinos.
En esa línea, Carmen Gloria Arroyo expresó que "cuando queremos que las normas de este país, de convivencia, se respeten, no es a nuestra conveniencia, es para todos... Hemos puesto sobre aviso a la municipalidad, al juez de Policía Local, a los entes fiscalizadores de la comuna".
Finalmente, Carmen Gloria explicó que les van a pedir autorización para tener el pasaje cerrado o los obligarán a sacar la reja. Por otra parte, sacarán multas a todos los autos estacionados porque no se pueden estacionar sobre la vereda, además de la fiscalización a Juan.
"Por no ponerse de acuerdo, van a quedar todos expuestos a multas y sanciones", cerró la abogada.
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