Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 71: Una hija y una madre están en disputa por la misma propiedad

21 sept. 2026 - 18:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Viviana llegó al programa con una sola petición, recuperar su casa que hace 5 años se encuentra en poder de su madre.

En 2006 compró esta propiedad en Maipú y vivió tranquilamente por una década con su hija. Cuando su madre, María del Carmen, quedó cesante, decidió invitarla a que las acompañara y emprender juntas con un almacén.

Pero con el correr de los años, ambas tuvieron fuertes desavenencias. "Siempre ella es la que pone la última palabra, y si alguien le dice que no, ella grita, hace escándalo. Entonces, muchas veces para evitar eso, me quedaba callada y decía que sí", reveló Viviana, al punto en que decidió hacer sus maletas e irse con su hija.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

La madre, contactada en terreno por el periodista Nicolás Gutiérrez, rechazó hablar con el programa, pero entregó una versión opuesta: la casa se compró entre ambas, sumando rentas, y quedó a nombre de Viviana porque ella aún no estaba divorciada.

El conflicto llega a la justicia

El caso entre madre e hija se judicializó en 2023 como una demanda de comodato de precario que el tribunal falló en primera instancia en favor de Viviana. María del Carmen presentó dos recursos pero ambos podrían terminar con el mismo resultado: la casa siendo restituida a su hija, quien aparece como dueña en el Conservador de Bienes Raíces.

"Más vale, doña María del Carmen, que salga honrosamente y tratar quizás algún día de reparar esta relación con su hija que tan mal está en estos minutos", aconsejó la abogada.

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