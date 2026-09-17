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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 70: La importancia de las familias de acogida

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Liliana y Cristián llegaron hasta el programa para contar su historia siendo familia de acogida. 

Y es que la pareja pasó por varios intentos de embarazo, incluso algunas pérdidas, pero, lejos de decepcionarse con la vida, optaron por dar una nueva oportunidad, pero a niños que buscaban familias de acogida. 

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Fue así como hace algunos años llegó a su vida un pequeño de 10 años que no solo les enseñó la importancia de los adultos en el cambio de paradigmas para menores de edad, sino que también que la esperanza y la bondad deben sobreponerse al ego de cada uno. 

Carmen Gloria Arroyo
Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Una labor esencial 

Asimismo, conocimos la historia de Cristina, una mujer que pasó durante muchos años en las residencias de menores y que vivió en carne propia el abandono por parte del sistema.

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Fue gracias a este testimonio que Carmen Gloria Arroyo destacó la importancia de las familias de acogida para niños que por una u otra razón no han tenido el amor de un adulto que los cuide y proteja de los peligros a los que están expuestos.

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