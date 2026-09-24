24 sept. 2026 - 17:00 hrs.

La actriz nacional Leonor Varela contestó a través de Instagram cómo es posible que ella mantenga una buena relación con su exesposo Lucas Akoskin.

Y es que Varela abrió una caja de preguntas en sus redes sociales donde dejó que los usuarios preguntaran sobre las dudas que tenían respecto a su vida u otras situaciones.

1 "Le estaban saliendo cositas en los ojos": Ignacia Antonia actualiza estado de salud de su hija 2 Deportes Iquique vs Colo Colo: Mira EN VIVO este partido de la Liga Femenina por Mega 2 3 El orgullo de Flavia Medina por nuevo paso de su hija en deporte de contacto: "Cosas de mamis" 4 "En el fondo...": Leonor Varela revela cuál es el secreto para mantener una relación sana con su exmarido 5 Daniel Fuenzalida revela conmovedora señal que recibió en funeral de su hermano: "Se comunican, estén atentos" Lo más visto de Entretenimiento

Fue durante esta instancia donde una usuaria preguntó a Leonor el secreto para llevar una relación tan sana y evolucionada con el padre de su hija.

Leonor Varela responde a duda de usuaria

Enseguida, la actriz dejó una fotografía de Lucas con su hija y escribió que al final siempre se trata de mantenerse juntos y ser una familia por su bien.

"Trataré de responder esto con algún post. Me lo preguntan mucho y, si @lucasakoskin está de acuerdo, lo haremos en conjunto", dijo en primera instancia.

En esa línea afirmó que "en breve, es porque seguimos siendo familia. Privilegiamos el bienestar de Luna y, en el fondo, el amor no desaparece, solo cambia de forma".

Instagram

Todo sobre Leonor Varela