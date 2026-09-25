Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 75: Fabiola busca trabajo en medio de enfermedad crónica
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Fabiola, una mujer de 55 años, llegó hasta el programa para contar su historia personal viviendo con la fibromialgia.
Y es que su sueño fue comunicar y encontró en la publicidad su pasión. Sin embargo, existía un sueño aún más grande que debía cumplir: la maternidad.
Fue así como postergó su vida laboral y, cuando la retomó, comenzó con algunos dolores que los atribuyó al cansancio propio de los trabajos, pero esto cambió en 2023 cuando, al borde de la muerte tras un desmayo, los doctores la diagnosticaron con fibromialgia.
Fabiola desea trabajar
Precisamente, los dolores fueron aumentando y su vida cambió por completo, declarando que vive en una total angustia, además de que COMPIN le entregó una credencial de discapacidad, pero que venció en 2025 y no la dejan renovar.
Ante este caso, Carmen Gloria Arroyo expuso que desde COMPIN no hubo respuesta, por lo que seguirían golpeando puertas para ayudar a Fabiola con su enfermedad, así como visibilizar aquello que el sistema intenta invisibilizar.
Leer más de
Más Capítulos
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 74: Una madre quiere salvar a su hija de repetir la historia
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 73: Una mujer no quiere perder su hogar
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 72: Una comunidad en conflicto
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 71: Una hija y una madre están en disputa por la misma propiedad
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 70: La importancia de las familias de acogida
-
Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 69: ¿Cómo recuperar la casa de mi familia?