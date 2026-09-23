Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 73: Una mujer no quiere perder su hogar

23 sept. 2026 - 18:15 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Carmen, una mujer que está desesperada, ya que está a nada de perder su hogar.

Precisamente, Carmen vivió durante toda su vida en la misma casa, lugar donde crió a sus hijos y fue feliz. Sin embargo, todo cambió cuando su exmarido volvió a la vivienda tras 15 años para darle a conocer que vendería la propiedad.

Por razones obvias, la mujer entró en un espiral de desesperación que la llevó a presentar su caso a Carmen Gloria: Fuerte y Claro, donde recibió la ayuda judicial que es requerida para este caso.

Carmen no quiere perder su hogar

Aunque ella no desea perder su casa, Carmen enfrenta un problema enorme, y es que, pese a tener una denuncia por VIF contra Eduardo, su esposo, la venta de la propiedad puede seguir de igual forma.

"Don Eduardo ya inició la solicitud de designación de juez árbitro ante los tribunales civiles que tiene por objeto que un juez árbitro tome la administración de la propiedad y que cobre al cónyuge que está ocupando la propiedad un arriendo de la mitad que le corresponde, mientras realiza la tasación, la puesta en venta y finalmente la venta y repartir a cada uno lo que corresponde", explicó Carmen Gloria Arroyo.

Dicho esto, aseguró que se podría alegar que el padre de Carmen puso dinero para comprar la vivienda, pero se habla de un monto muy bajo.

"Si no se ponen de acuerdo, puede llegar a remate judicial y ese remate está autorizado por ley a ir rebajando en cada puesta un porcentaje de la propiedad", comentó, y expresó que ni la historia familiar, ni crisis, ni mala relación van a impedir el avance del proceso de liquidación de la sociedad conyugal, considerando que el ámbito económico es perjudicial para ambos.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro