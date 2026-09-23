"No quiero quedar en la calle": Carmen pide ayuda de urgencia para que su exmarido no venda su hogar

23 sept. 2026 - 18:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Carmen, una mujer de 65 años que se niega a perder el hogar de toda su vida.

Y es que el sueño de Carmen siempre fue formar una familia y tener una casa propia. Sin embargo, no sabía lo que se vendría más adelante.

"Para mí esta casa significa mi vida, todo; la mayor parte de mi vida la he pasado en esta casa. El recuerdo más lindo que tengo era poder haber visto crecer a mis hijos", dijo Carmen, y es que ahora su exmarido tiene la intención de vender la propiedad.

Carmen no quiere perder el hogar

Precisamente, Carmen consiguió este hogar como último acto de amor de su padre, quien no quería dejarla arrendando de por vida, sino algo seguro, pero no lo alcanzó a ver, ya que falleció a los dos días de mudarse.

"Mi exmarido, mientras yo estaba en duelo por la muerte de mi papá, él fue a firmar las escrituras, por eso está a nombre de él", expresó, y agregó que él nunca fue un padre presente, ni tampoco para ella.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Tras varias infidelidades y despreocupaciones, Carmen se separó de Eduardo, pero un día todo cambió, ya que regresó a la casa después de más de 15 años para informarle que tenía las intenciones de vender la casa.

"Yo no tengo otro lugar donde irme, yo por eso vine al programa porque no quiero quedar en la calle", cerró Carmen.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro