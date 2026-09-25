"Mi calidad de vida es pésima": Fabiola vive con fibromialgia y necesita encontrar trabajo urgente
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Fabiola, una mujer de 55 años que vive con fibromialgia y que necesita volver a trabajar.
Se define a sí misma como una mujer creativa, por lo que decidió estudiar Publicidad. Sin embargo, este anhelo lo dejó de lado por un sueño aún más grande: ser madre.
Fue durante este período donde comenzó con ciertas molestias que, en un principio, no le dio mucha importancia. Lamentablemente, estos dolores fueron aumentando y se tuvo que operar de una hernia lumbar a la que culpaba de todo.
Fabiola pide ayuda
"A pesar de que me doliera, a pesar de que me cansara, a pesar de que no me sentía bien, tenía que respirar profundo, cumplir con mis obligaciones, cumplir con mis responsabilidades y después, a la vuelta, mis cinco o diez minutos y continuar con lo demás", expresó Fabiola.Ir a la siguiente nota
En esa línea, explicó que en 2023 cayó hospitalizada tras un desmayo y la encontraron sin signos vitales. "Todos los especialistas, mientras estuve hospitalizada, y ellos confirmaron que era fibromialgia... en mi parte de mujer, rayos. Uno está acostumbrado a estar enfermo y que se te quite, pero entrar en una enfermedad que es invalidante y no se te va a quitar, uno dice: '¿Cómo lo voy a hacer?'", comentó.
El problema es que desde el COMPIN le dieron un carnet de discapacidad que venció el 2025 y que el sistema no le deja actualizar. "Me impide la posibilidad laboral en cualquier parte, incluso para postular a un beneficio o para hacer la fila de la farmacia popular... Yo necesito trabajar porque no tengo a nadie que me mantenga", afirmó.
"Yo necesito una credencial para poder encontrar un trabajo, generar ingresos para mis necesidades y mejorar mi calidad de vida, que actualmente es pésima. O sea, no es vida, es sobrevivir", cerró Fabiola.
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