"Yo voy a tener que demandarte": Padre de Jennyfer responde a acusaciones y entrega su versión

24 sept. 2026 - 17:15 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Exequiel, padre acusado por su hija Jennyfer de agresión, entregó su versión de los hechos.

Precisamente, María llegó hasta el programa para pedir ayuda para su hija Jennyfer, quien creció, estudió Técnico en Enfermería y optó por hacerse cargo de su padre postrado, quien hace muchos años se separó de su madre por los maltratos y amenazas que realizaba a ella.

Al escuchar esto, el hombre decidió hablar por su cuenta y explicar lo que, según él, estaba pasando.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Exequiel cuenta su versión

"Lo que yo quiero es que ella se haga responsable de mí en lo que corresponde, porque yo soy una persona con discapacidad, yo tengo una enfermedad que se llama distrofia muscular progresiva", explicó, y agregó que Jennyfer le prometió que se haría cargo de un porcentaje del arriendo, además de entregarle dinero.

Sin embargo, Exequiel afirmó que ese trato fue roto en el primer día, ya que Jennyfer aseguró que él la insultó. "Jennyfer, mira, si tú no querías hacer las cosas de buena manera, yo voy a tener que demandarte, porque hasta donde yo sé, leí y me informé, uno, cuando los hijos no se quieren hacer cargo, uno puede recurrir a los tribunales para poder demandarla", comentó.

En esa línea, expresó que ella buscó "tener justificación para poder decir yo lo puedo dejar ahora con esto, me puedo afirmar de esto para poder hundirlo, por decirlo de una manera, ¿me entiende?".

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