Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 74: Una madre quiere salvar a su hija de repetir la historia

24 sept. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Jennyfer, quien acusa que su padre la maltrata verbalmente, misma situación que vivió hace unos años su madre María.

Precisamente, la primera en contar su historia fue María, quien reveló que a los 15 años conoció a Exequiel y quedó embarazada de inmediato, dando a luz a Jennyfer.

Aunque quería que su vida fuera de ensueño, al poco tiempo se separó de él a raíz de los maltratos que sufría. Pasaron los años, rehízo su vida, conoció a otro hombre y pudo educar a su hija, quien aún guardaba estima por su padre biológico y decidió cuidarlo cuando este enfermó de una enfermedad llamada deterioro muscular progresivo.

Jennyfer pide ayuda

Y es que apenas inició los cuidados, Exequiel se puso agresivo con su hija y le exigió que lo cuidara, tal como la joven lo había prometido con los pagos del arriendo, así como otro soporte económico.

María, al ver que su hija se estaba dejando de lado, intentó a su hija hacer entrar en razón y lo logró, por lo que ahora buscaban ayuda con Carmen Gloria Arroyo.

La abogada expresó que Exequiel debía cuidar y medir sus palabras, ya que su hija no tenía obligación alguna con él. Asimismo, alegó que, si las acusaciones son ciertas, su actuar está emplazado como agresión y podría recibir alguna querella.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Finalmente, cerró diciendo que tuviera más consideración, ya que él solo tiene su pensión y el resto del dinero que tiene para vivir viene de su hija y su expareja, siendo este un gran gesto con alguien que, al parecer, no se lo merecería.

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