Carmen Gloria: Fuerte y Claro se afianza en su franja y lidera el rating de la tarde

10 ag. 2026 - 17:45 hrs.

Esta tarde, el programa Carmen Gloria: Fuerte y Claro lideró su horario por tercer día de emisión consecutivo, confirmando la confianza y preferencia del público.

El espacio conducido por Carmen Gloria Arroyo volvió a entregar una historia humana compleja y con distintos puntos de vista. En esta ocasión, el conflicto giró en torno a un problema barrial donde la convivencia se ha hecho difícil para los vecinos.

Entre las 15:45 y las 16:45 Carmen Gloria: Fuerte y Claro promedió 441.907 personas por minuto en rating online, ante el promedio de 423.573 personas por minuto de CHV, las 296.482 personas por minuto de TVN y las 210.524 personas por minuto de Canal 13.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro lidera su franja

Este resultado se suma a los ratings definitivos de 455.124 personas promedio por minuto del pasado jueves 6 de agosto y las 469.059 personas promedio del pasado día viernes 7 de agosto.

Carmen Gloria Arroyo comenta que "hemos tenido una buena serie de programas y estamos muy contentos de que el público esté acompañándonos con su sintonía. Tenemos un gran equipo que está buscando las mejores historias para acercarnos a entender mejor nuestra sociedad y sus problemas. Los invito a que nos sigan viendo. Seguimos trabajando con todo el corazón para seguir mejorando día a día".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro, por Mega y MegaGO.

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