¿Revisar mochilas en colegios? Expertos abordan medidas de seguridad tras agresión de alumno a docente

03 jun. 2026 - 15:32 hrs.

En el nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el panel abordó el debate sobre si es correcto aumentar las medidas de seguridad en colegios.

Todo surgió por el violento hecho que se registró la tarde de ayer martes en el Liceo Industrial Benjamín Franklin de Quinta Normal, donde un alumno de 14 años amenazó con un arma de fuego a un profesor y lo golpeó.

¿Aumentar las medidas de seguridad en colegios?

Rafael Venegas, Marisol Sagredo, Jairo Valdés y Christián Jabbar analizaron la efectividad de la implementación de medidas de prevención o si se deben considerar otros enfoques.

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El detective criminalístico fue el primero en tomar la palabra, planteando que "proteger es prevenir", por lo que, entre más medidas preventivas haya en establecimientos, "mejor va a ser para cuidar al alumno y al profesor".

Otro punto de vista puso sobre la mesa Jairo Valdés, quien manifestó que, más allá de revisar mochilas u otro tipo de medidas, se debe evaluar el entorno de alumnos.

"La violencia no nace en la escuela, sino muchas veces en el entorno o en la familia", agregó.

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