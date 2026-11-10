10 nov. 2026 - 16:45 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, José, de 71 años, llegó al programa para abordar una deuda por pensión de alimentos que debe asumir en su calidad de abuelo, en favor de su nieto.

La historia comenzó hace más de 50 años, cuando José se casó con Sandra. Durante la relación, el hombre reconoció a Mauricio, hijo de su esposa, y lo crió como propio. Sin embargo, lo que parecía ser un proyecto de vida terminó con el paso del tiempo.

Lo más visto de Carmen Gloria, Fuerte & Claro 1 Fue a renovar su licencia y descubrió que tenía una deuda de pensión de alimentos por su nieto

Actualmente, José está separado de Sandra. No obstante, el reconocimiento de Mauricio tiene consecuencias que todavía lo afectan: recientemente fue notificado de que figuraba en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

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"Fui a renovar licencia y me dicen que no puedo porque tengo una deuda de pensión de alimentos. Ahí entendí que Mauricio nunca le había pagado su pensión a su propio hijo", contó el hombre, quien trabaja como conductor.

Según relató, ahora debe pagar una pensión mensual de $250 mil en favor de su nieto, debido a la deuda que mantiene Mauricio, quien no trabaja y vive junto a Sandra.

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