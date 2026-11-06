Paula terminó con su pareja y quedó pagando sola un crédito de $6 millones

06 nov. 2026 - 16:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Paula, de 29 años, llegó al programa para acusar a su expareja de amenazarla y dejar de pagar un crédito de $6 millones.

La joven mantuvo una relación de 11 años con Diego, a quien consideraba el amor de su vida y con quien imaginaba un futuro juntos.

Según relató Paula, durante la relación él se negaba a trabajar, por lo que era ella quien debía mantenerlo y hacerse cargo tanto de los gastos del hogar como de sus necesidades personales.

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En ese contexto, ambos solicitaron un crédito de $6 millones. Según explicó, Paula se quedaría con la mitad del dinero para cubrir una deuda que Diego mantenía con ella. Con el resto, el hombre compró un anillo y le pidió matrimonio. A cambio, también le exigió que comprara un equipo de música cuyo valor ascendía a $400 mil.

Cansada del ritmo de vida y de los problemas de convivencia, Paula decidió poner fin a la relación. Sin embargo, según su denuncia, el quiebre dio paso a un calvario: Diego habría comenzado a amenazarla con ingresar por la fuerza a su casa, además de exigirle la devolución del anillo de compromiso.

La situación empeoró cuando Diego se enteró de que Paula tenía una nueva pareja. De acuerdo con su relato, el hombre dejó de pagar el crédito, por lo que ella tuvo que hacerse cargo de las cuotas de una deuda millonaria.

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